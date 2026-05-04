Beren Saat albüm mü çıkarıyor? Beren Saat ne zaman albüm çıkaracak, ne açıklama yaptı?

Beren Saat’in müzik dünyasına adım atıp atmadığı ve albüm çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki iddialar son günlerde yeniden gündeme geldi. “Ünlü oyuncu gerçekten albüm mü çıkarıyor, yeni şarkıları ne zaman yayınlanacak?” soruları merak konusu olurken, yaptığı açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Peki, Beren Saat albüm mü çıkarıyor? Beren Saat ne zaman albüm çıkaracak, ne açıklama yaptı?

BEREN SAAT ALBÜM ÇIKARACAK MI?

Evet. Beren Saat müzik kariyerine adım attığını açıklamış durumda. 11 Şubat’ta ilk şarkısı “CapitaliZoo”yu yayınlayan oyuncu, verdiği röportajda “Exuberance” adını verdiği albümünün yaklaşık iki ay içinde çıkacağını ifade etmiştir.

BEREN SAAT ŞARKICI MI OLDU?

Evet. Beren Saat, oyunculuk kariyerine ek olarak müzik dünyasına da giriş yapmıştır. “CapitaliZoo” ile ilk şarkısını yayınlayarak şarkıcılık alanında da çalışmalarına başlamış ve yeni albüm projeleri olduğunu duyurmuştur.

BEREN SAAT’İN İKİNCİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

İkinci şarkının net çıkış tarihi açıklanmamıştır. Ancak sanatçı, albüm sürecinin devam ettiğini ve yeni çalışmaların kısa süre içinde dinleyiciyle buluşacağını belirtmiştir.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 doğumlu Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Türkiye’nin en tanınan oyuncuları arasında yer almakta olup özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

BEREN SAAT KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Beren Saat, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

BEREN SAAT NERELİ?

Beren Saat Ankara doğumludur.

BEREN SAAT’İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde Hatırla Sevgili, Fatmagül'ün Suçu Ne?, İntikam ve Atiye gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema ve seslendirme projelerinde de yer alan Saat, birçok ödül kazanmış başarılı bir sanatçıdır.

BEREN SAAT’İN MÜZİK KARİYERİ

2026 yılında “CapitaliZoo” adlı şarkısını yayımlayan oyuncu, “Exuberance” isimli albümünü hazırladığını ve müzik çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştır.

Sahra Arslan
