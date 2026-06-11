Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı? Son dakika...

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda adı geçen isimlerden biri olan Berdan Mardini, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasına girdi. "Berdan Mardini kimdir?", "Gözaltına mı alındı?", "Neden gözaltına alındı?" ve "Test sonucu pozitif mi çıktı?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alırken, soruşturmaya ilişkin son dakika gelişmeleri dikkat çekiyor. Operasyonun ayrıntıları ve Berdan Mardini hakkındaki bilgiler haberimizde...

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini, Türk halk müziği ve arabesk müziğin tanınan isimleri arasında yer alıyor. Yıllardır müzik kariyerini sürdüren sanatçı, çıkardığı albümler ve seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ve magazin gündemindeki açıklamalarıyla da sık sık kamuoyunun dikkatini çekiyor.

BERDAN MARDİNİ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi arasında Berdan Mardini'nin de bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği öğrenildi.

BERDAN MARDİNİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berdan Mardini'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlenirken, gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı açıklama yapılmadı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve Kerimcan Durmaz'ın da yer aldığı belirtildi. Toplam 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği ve önümüzdeki saatlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.