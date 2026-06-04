Beratcan Gökdemir kimdir? Daltonlar çetesi lideri Beratcan Gökdemir kaç yaşında, nereli, Engin Polat ile arasında bağlantı var mı?

Daltonlar çetesi lideri olduğu iddia edilen Beratcan Gökdemir'in adı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Çeşme'de yaşanan Can Polat cinayetinin ardından ortaya atılan iddialar, kamuoyunun dikkatini Gökdemir'e çevirdi. Beratcan Gökdemir kaç yaşında, nereli ve Engin Polat ile arasında herhangi bir bağlantı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları ve olayın perde arkasındaki detaylar...

BERATCAN GÖKDEMİR KİMDİR?

Beratcan Gökdemir, kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla tanınan ve Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen isimdir. Güvenlik kaynaklarına yansıyan bilgilere göre İstanbul merkezli faaliyet gösteren suç örgütünün yönetici kadrosunda yer alan Gökdemir'in uzun süredir yurt dışında firari olduğu öne sürülmektedir. İsmi, çeşitli suç örgütü soruşturmaları ve operasyonlarıyla gündeme gelmektedir.

DALTONLAR ÇETESİ KİMDİR?

Daltonlar çetesi, İstanbul merkezli faaliyet gösterdiği belirtilen organize suç örgütlerinden biri olarak biliniyor. İlk dönemlerde Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı hareket ettiği öne sürülen grup, daha sonra bağımsız bir yapılanma haline geldi. Çetenin özellikle gençleri ve motokuryeleri örgüte dahil ettiği iddia edilirken, silahlı saldırı, kasten öldürme, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla anıldığı belirtiliyor. Örgütün liderliğini ise "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı öne sürülüyor.

DALTONLAR ÇETESİ İLE ENGİN POLAT ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Kamuoyuna yansıyan mevcut bilgilerde, Daltonlar çetesi ile Engin Polat arasında doğrulanmış ve resmi makamlar tarafından açıklanmış doğrudan bir bağlantı bulunmuyor. Ancak Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat'ın öldürülmesinin ardından Daltonlar çetesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarının paylaşım yapması dikkat çekti. Bu nedenle olayla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelse de resmi soruşturma makamları tarafından doğrulanmış bir ilişki açıklanmadı.

CAN POLAT'I DALTONLAR MI ÖLDÜRDÜ?

Can Polat'ın öldürülmesi olayının Daltonlar çetesi tarafından gerçekleştirildiğine dair şu ana kadar resmi makamlarca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Cinayetin ardından Daltonlar'a bağlı olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şüpheleri artırsa da soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, saldırının failleri ve azmettiricilerine ilişkin kesin sonucun adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.