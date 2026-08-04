Bennu Gerede'nin dedesi olan Hüsrev Gerede, Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli asker, siyasetçi ve diplomatlarından biridir. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı heyette yer alan Hüsrev Gerede'nin yaşamı ve Millî Mücadele'deki görevleri, Bennu Gerede'nin aile geçmişiyle birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki, Bennu Gerede'nin dedesi kim, Hüsrev Gerede kimdir? İşte hayatı ve görevleri.

BENNU GEREDE'NİN DEDESİ KİM?

Bennu Gerede'nin dedesi, Hüsrev Gerede'dir. Hüsrev Gerede; Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimleri arasında yer alan asker, siyasetçi ve diplomattır. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı heyette bulunan subaylardan biri olan Gerede, Millî Mücadele'nin teşkilatlanma sürecinde görev aldı. Ayrıca Havza Bildirisi ile Amasya Genelgesi'nin hazırlanması, Erzurum ve Sivas Kongreleri'ndeki çalışmalar ile Misak-ı Millî'nin kabul sürecinde çeşitli görevler üstlendi.

HÜSREV GEREDE KİMDİR?

Hüsrev Gerede, 12 Mart 1886'da Edirne'de doğdu. Askerî eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı ordusunda çeşitli görevlerde bulundu. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında önemli askerî görevler üstlenen Gerede, Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay heyetinde yer aldı. İstihbarat ve propaganda çalışmalarında görev alırken, Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasına katkı sundu. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde Heyet-i Temsiliye Başkâtipliği görevini yürüttü.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Trabzon milletvekili olarak görev yapan Hüsrev Gerede, Misak-ı Millî'nin kabul edildiği süreçte yer aldı. İstanbul'un işgal edilmesinin ardından Ankara'ya geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak çalışmalarını sürdürdü. Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan iç isyanların bastırılması amacıyla oluşturulan Heyet-i Nasiha'nın başkanlığını yaptı. Bu dönemdeki hizmetleri nedeniyle Soyadı Kanunu sonrasında kendisine "Gerede" soyadı verildi.

Cumhuriyet döneminde diplomatik görevler üstlenen Hüsrev Gerede; Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin ve Rio de Janeiro büyükelçiliklerinde görev yaptı. Ayrıca farklı dönemlerde Urfa ve Sivas milletvekili seçildi. Diplomasi görevlerinin yanı sıra İran, Japonya ve Almanya üzerine kitaplar kaleme aldı, Atatürk'e ilişkin anılarını yazdı.

Hüsrev Gerede, geçirdiği kalp krizi sonucu 20 Mart 1962'de İstanbul'da hayatını kaybetti ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi