Bennu Gerede kolye olayı nedir? Bennu Gerede kolyesi nedir?

Fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır yaşam tarzı ve açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çeken Gerede, program sırasında boynunda taşıdığı kolyenin işlevine ilişkin yaptığı açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Bennu Gerede kolye olayı nedir? ve Bennu Gerede kolyesi nedir? sorularının yanıtları...

BENNU GEREDE KOLYE OLAYI NEDİR?

Bennu Gerede, konuk olduğu YouTube programında boynunda taşıdığı kolye hakkında yöneltilen soruyu yanıtlarken, kolyenin sıradan bir takı olmadığını açıkladı.

Yıllardır sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Gerede, boynunda taşıdığı kolyenin aslında taşınabilir bir yetişkin oyuncağı olduğunu söyledi.

Gerede, rose altından yapıldığını belirttiği kolyenin farklı vibrasyon seçeneklerine sahip olduğunu belirtti.

"TUVALETTE, ARABADAYKEN BİLE KULLANABİLİRSİN"

Programda yöneltilen "Bunu neden boynuna takıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Gerede, "Her gün takmıyorum tabii. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin." ifadelerini kullandı.

Gerede'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.