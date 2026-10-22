Benjamin Bouchouari kimdir? Trabzonspor'un Faslı orta sahası kaç yaşında?

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Trabzonspor, 22 Ekim 2026 akşamı Uefa Konferans Ligi'nde Hearts'ı Papara Park'ta ağırladı. Teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçındaki kadroya göre orta sahada üç değişiklik yaptı: Fabinho, Ozan ve Muçi'nin yerine Mendy, Folcarelli ve Benjamin Bouchouari sahaya çıktı.

Bouchouari'nin adı bu kararla yeniden arandı.

BENJAMIN BOUCHOUARI HEARTS MAÇINDA OYNADI MI?

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un Hearts ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçına ilk 11'de başladı. Orta sahada Mendy ve Folcarelli ile birlikte görev aldı. Reis'in rotasyonla sahaya sürdüğü isimler arasında savunmada Melih Kabasakal, Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar da vardı.

BENJAMIN BOUCHOUARI KİMDİR?

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusudur. Bordo-mavili takımda 8 numaralı formayı giyiyor. Boyu 1,65 metre. Belçika doğumlu, Fas vatandaşlığını aile kökeninden alıyor.

Fas'ın 23 yaş altı milli takımında 17 maça çıktı ve 1 gol attı. Bu takımla 2023'te 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı. Mart 2023'te Walid Regragui, Brezilya ve Peru ile yapılacak hazırlık maçları için onu A Milli Takım kadrosuna çağırdı.

BENJAMIN BOUCHOUARI KAÇ YAŞINDA?

Benjamin Bouchouari 13 Kasım 2001'de doğdu ve 24 yaşında.

BENJAMIN BOUCHOUARI NERELİ?

Benjamin Bouchouari, Belçika'nın Anvers kentine bağlı Borgerhout'ta dünyaya geldi. Ailesi Fas kökenli olduğu için milli takım tercihini Fas'tan yana yaptı.

BENJAMIN BOUCHOUARI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Benjamin Bouchouari futbola Hollanda'da başladı. Altyapıda önce Fortuna Sittard, sonra Roda JC forması giydi ve profesyonel kariyerine de Roda JC'de başladı. Hollanda ikinci liginde 65 maçta 3 gol attı.

2022-23 sezonunda Fransa'nın Saint-Étienne kulübüne geçti. Burada 93 lig maçına çıktı, 2 gol kaydetti. İlk sezonunda UNFP'nin Ligue 2 yılın takımına seçildi.

BENJAMIN BOUCHOUARI TRABZONSPOR'A KAÇA GELDİ?

Benjamin Bouchouari, 5 Eylül 2025'te Trabzonspor'a 4 milyon euro bonservisle transfer oldu. Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre bu tutar Saint-Étienne'e üç taksitte ödenecek. Saint-Étienne, oyuncunun ileride başka bir kulübe satılması halinde elde edilecek bedelin, Trabzonspor'un ödediği tutar düşüldükten sonraki kısmından yüzde 15 pay alacak.

Sözleşme 3+1 yıllık ve opsiyon Trabzonspor'da. Bouchouari sezon başına 1 milyon euro garanti ücret alıyor. Opsiyon kullanılırsa 2028-2029 sezonunda bu rakam 1,2 milyon euroya çıkacak.