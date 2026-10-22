Benjamin André kimdir? Lille'in kaptanı Benjamin André kaç yaşında?

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Lille kaptanı Benjamin André, 21 Ekim 2026 akşamı Galatasaray maçının 59. dakikasında Yunus Akgün'ü düşürdü ve sarı kart gördü. Dört dakika sonra oyundan alındı. Pierre Mauroy Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi maçını Galatasaray 4-2 kazandı.

36 yaşındaki Fransız orta saha Lille'e 2019 yazında geldi. 2023'ten beri takımın kaptanı.

BENJAMIN ANDRÉ GALATASARAY MAÇINDA NE YAPTI?

Benjamin André, Lille'in Galatasaray karşısındaki ilk 11'inde orta sahada başladı ve 63. dakikaya kadar oyunda kaldı. Fransız ekibi maça kötü başladı, Yunus Akgün ikinci dakikada golü attı. Soriba Diaoune 7. ve 39. dakikalarda iki gol atıp skoru Lille lehine çevirdi; devre bitmeden Aleksey Batrakov eşitliği getirdi.

İkinci yarıda 52. dakikada Lucas Torreira, 61. dakikada Victor Osimhen gol attı. André, Osimhen'in golünden iki dakika önce Yunus Akgün'e yaptığı faul yüzünden sarı kart görmüştü. Lille 63. dakikada üç oyuncu değiştirdi ve onun yerine Maurits Kjærgaard girdi. Lille kalesinde o akşam Türk kaleci Berke Özer vardı.

BENJAMIN ANDRÉ KİMDİR?

Benjamin André, Lille'de oynayan Fransız futbolcu; ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapıyor. Tam adı Benjamin Michel Édouard André. Bütün kariyerini Fransa'da geçirdi ve Ajaccio, Rennes ve Lille formalarıyla 550'yi aşkın lig maçına çıktı.

Fransa A Milli Takımı'nda hiç oynamadı. Ümit Milli Takım formasını 2010-2011 döneminde 7 kez giydi.

BENJAMIN ANDRÉ KAÇ YAŞINDA?

Benjamin André 36 yaşında. 3 Ağustos 1990'da doğdu. Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitiyor.

BENJAMIN ANDRÉ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Benjamin André futbola Stade Raphaëlois'da başladı, 2006'da Ajaccio altyapısına geçti. Profesyonel kariyerine de Ajaccio'da başladı ve 2008-2014 arasında Korsika ekibinde 187 lig maçında 12 gol attı.

2014 yazında bonservissiz olarak Rennes'e gitti. Burada beş sezonda 154 lig maçına çıktı ve 2019'da Fransa Kupası'nı kazandı; PSG'yle oynanan finalde 120 dakika sahadaydı.

Lille, 17 Temmuz 2019'da oyuncuyla dört yıllık sözleşme imzaladı. André kuzey ekibiyle 2020-21 sezonunda Ligue 1 şampiyonu oldu, 2021'de de PSG'yi 1-0 yenip Fransa Süper Kupası'nı aldı. Aynı sezon UNFP'nin yılın takımına seçildi. José Fonte'nin 2022-23 sezonu sonunda takımdan ayrılmasıyla kaptanlık ona geçti.

BENJAMIN ANDRÉ NEDEN PARIS FC'YE GİTMEDİ?

Benjamin André, 2025 yazında Paris FC'ye gitmek istedi ama Lille buna izin vermedi. Ligue 1'e yeni yükselen Paris ekibi onu transfer listesinin ilk sırasına koymuştu. Oyuncu, Lille Başkanı Olivier Létang'a gitmek istediğini söyledi; Létang ayrılığa onay vermedi.

Lille, 26 Temmuz 2025'te kaptanının sözleşmesini iki yıl uzatıp 2028'e kadar yenilediğini açıkladı. O gün André'nin Lille formasıyla 200'den fazla maçı vardı.