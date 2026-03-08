Benfica Porto maçı hangi kanalda, Benfica Porto CANLI nereden izlenir?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Benfica- Porto karşılaşması için geri sayım başladı. Dev mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, "Benfica Porto maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Benfica Porto CANLI izleme linki var mı?" sorularını gündeme taşıdı. Peki Benfica-Porto maçı saat kaçta başlayacak ve hangi platformdan canlı yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler.

BENFICA – PORTO MAÇI HANGİ KANALDA? DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM

Portekiz futbolunun en büyük rekabetlerinden biri daha sahne alıyor. Benfica ile Porto arasında oynanacak kritik Liga NOS mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor. "Benfica Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alırken dev karşılaşmanın canlı yayın detayları belli oldu.

BENFICA – PORTO MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Benfica ile Porto arasında oynanacak dev karşılaşma Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME VE YAYIN DETAYLARI

Benfica – Porto mücadelesi dijital yayın platformu olan S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Platforma üye olan kullanıcılar, karşılaşmayı internet üzerinden şifreli yayın ile takip edebilecek.

TİVİBU SPOR 3 YAYIN VE KANAL BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayınlanacağı bir diğer kanal ise Tivibu Spor 3 olacak. Tivibu kullanıcıları, mücadeleyi Tivibu platformunda 80 numaralı kanal üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Yayın, Türksat uydusu ve internet tabanlı platformlar üzerinden şifreli olarak sunulacak.

BENFICA – PORTO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Portekiz Liga NOS'ta haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Benfica – Porto maçı 08 Mart Pazar günü oynanacak.

BENFICA – PORTO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele 21.00'de başlayacak. İki takımın zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmanın yüksek tempoya sahne olması bekleniyor.

BENFICA – PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ile Porto arasındaki dev derbi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak. Avrupa futbolunun en ateşli rekabetlerinden biri olarak gösterilen bu mücadele, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.