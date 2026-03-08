Haberler

Ankara okullar tatil mi, 8 Mart Pazar Ankara'da okul yok mu (ANKARAVALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Ankara 'da beklenen soğuk hava ve yağışlarla birlikte öğrenciler ve veliler "Ankara okullar tatil mi? 8 Mart Pazar Ankara okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ankara Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklama merakla beklenirken, gözler valilikten gelecek son dakika duyurularına çevrildi.

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 8 Mart Pazar Ankara okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler Ankara Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 9 Mart günü hava parçalı bulutlu başlayacak, günün ilerleyen saatlerinde ise çok bulutlu olacak. Akşam saatlerine doğru yer yer yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, gündüz sıcaklığının yaklaşık 13 derece, gece sıcaklığının ise 4 derece civarında seyredeceğini belirtiyor. Rüzgarın hafif ila orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların yanlarına yağmurluk veya şemsiye alması öneriliyor. Mart ayında Ankara'da hava genellikle değişken ve zaman zaman yağışlı olabiliyor.

Kısacası 9 Mart'ta başkentte bulutlu bir gün, akşam saatlerinde ise yağmur ihtimali bulunuyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Mart Pazar günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
