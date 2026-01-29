Haberler

Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Benfica Fenerbahçe Medicana nereden CANLI izlenir?

Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Benfica Fenerbahçe Medicana nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Benfica ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak karşılaşma, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mücadelenin yayın bilgileri maç öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alırken, "Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Benfica Fenerbahçe Medicana maçı nereden canlı izlenir?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor. İşte Benfica–Fenerbahçe maçının canlı yayın kanalı ve saatine dair tüm detaylar…

Benfica Fenerbahçe Medicana maçı için geri sayım başladı. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. "Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Benfica Fenerbahçe Medicana canlı izle" aramaları hız kazanırken, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve maç saatine dair tüm bilgileri haberimizde derledik.

BENFICA – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Benfica ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Avrupa arenasındaki bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen voleybolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Benfica–Fenerbahçe Medicana karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BENFICA – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, farklı platformlar üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Karşılaşma; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın imkânı sunulacak.

BENFICA – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Benfica ile Fenerbahçe Medicana arasındaki CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 29 Ocak Perşembe günü oynanacak.

BENFICA – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

BENFICA – FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Benfica–Fenerbahçe Medicana maçı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek. Mücadele, Lizbon Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
