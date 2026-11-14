Ben Sana İnanıyorum ne zaman çıktı? Film kaç dakika, konusu ne?

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Ben Sana İnanıyorum, 13 Kasım 2026 Cuma günü sinemalarda gösterime giren bir komedi filmi. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ve başrolünde Mahsun Karaca'nın oynadığı film 104 dakika, yani 1 saat 44 dakika sürüyor. Hikâye, avukat Mahsun'un yeraltı dünyasından Mümin adlı bir adamla yolunun kesişmesini anlatıyor.

BEN SANA İNANIYORUM NE ZAMAN ÇIKTI?

Film 13 Kasım 2026 Cuma günü vizyona girdi ve o günden bu yana sinema salonlarında gösteriliyor. Bazı tanıtımlarda "Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum" adıyla geçiyor.

BEN SANA İNANIYORUM KAÇ DAKİKA?

Film 104 dakika sürüyor. Beyazperde'nin hem film sayfasında hem de vizyon haberinde süre 1 saat 44 dakika olarak yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde kendine güvenen bir avukat olan Mahsun var. Beyazperde'deki özete göre Mahsun, eniştesi Sabri'nin önerisiyle internette reklam veriyor ve hiç beklemediği bir sorunla karşılaşıyor: yeraltı dünyasından Mümin ev hapsiyle serbest bırakılıyor, kalacak yeri olmadığı için de Mahsun'un evine taşınıyor.

Hikâyenin geri kalanı Mahsun'un iki derdi üzerine kurulu. Bir yandan evine yerleşen bu misafirden kurtulmaya, bir yandan da bu yüzden zedelenen mesleki itibarını geri kazanmaya çalışıyor.

FİLMİ KİM YÖNETTİ?

Filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak. Senaryoyu Cihan Talay ile Beste Bilir yazdı. Başroldeki Mahsun Karaca'nın yanında Levent Ülgen, Mahir İpek, Mine Kılıç, Gülhan Tekin, Gürhan Altundaşar, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar rol alıyor.