Sosyal medyada kısa sürede gündem olan "saç örme" olayı, Suriye'de bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak başlatıldı. DEM Parti milletvekilleri, kadın dayanışmasını ve sembolik tepkilerini göstermek amacıyla saçlarını ördükleri videolar paylaştı. Bu akıma Belçim Bilgin de katıldı. Peki, Belçim Bilgin saç örme olayı nedir? Belçim Bilgin, DEM Parti'nin saç örme akımına mı katıldı? Detaylar...

BELÇİM BİLGİN SAÇ ÖRME OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran "saç örme" olayı, Suriye'de yaşanan bir olayın ardından gündeme geldi. DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla bu eylemi başlattı

DEM Parti milletvekilleri, sosyal medyada saçlarını ördükleri videolar paylaşarak hem farkındalık yarattı hem de kadınların sesi oldu. Özellikle eylemin öncülerinden biri olan DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir video ile katılımını duyurdu.

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaparak saç örme akımına destek verdi.

DEM PARTİ'NİN SAÇ ÖRME AKIMINA MI KATILDI?

DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de yaşanan olayın ardından başlattıkları saç örme eylemine aktif olarak katıldılar. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, saçlarını örerek video paylaşan ilk isimlerden biri oldu. Bu adım, hem DEM Parti'nin kadın dayanışmasına verdiği önemi hem de yaşanan olay karşısında tepkilerini sembolik bir şekilde ortaya koymalarını sağladı.