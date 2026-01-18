Haberler

Belçika'da okullara başörtüsüyle girilemiyor mu? Belçika'da okullarda başörtüsü yasak mı?

Belçika'da okullara başörtüsüyle girilemiyor mu? Belçika'da okullarda başörtüsü yasak mı?
Güncelleme:
Belçika'da eğitim sistemi ve dinî semboller arasındaki tartışmalar, özellikle başörtüsü konusu üzerinden yoğun bir şekilde devam ediyor. Son dönemde Doğu Flandre bölgesinde devlet okullarında uygulanması planlanan başörtüsü yasağı, hem hukuki hem de toplumsal boyutlarıyla gündeme geldi. Peki, Belçika'da okullara başörtüsüyle girilemiyor mu? Belçika'da okullarda başörtüsü yasak mı? Detaylar haberimizde.

BELÇİKA'DA OKULLARA BAŞÖRTÜSÜYLE GİRİLEMİYOR MU?

2026-2027 akademik yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yasak, Gent merkezli Doğu Flandre eyalet hükümeti tarafından alınan kararlarla uygulanacak. Ancak, Gent Camiler Birliği tarafından yasağın hukuka uygun olmadığı iddiasıyla Danıştay'a taşındığı biliniyor.

BELÇİKA'DA OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAK MI?

Belçika'da okullarda başörtüsü yasağı tartışmaları, Doğu Flandre bölgesi özelinde somut bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Gent Camiler Birliği, bölgedeki 23 camiyi temsil ederek, yasağın usule uygun hazırlanmadığını savunuyor ve iptal talebinde bulunuyor.

Yasağın uygulanması sürecinde bazı öğretmenler, olası yaptırımlardan çekindikleri için görüşlerini paylaşırken isimlerinin gizli tutulmasını talep etmiş durumda. Birlik, yasağın Müslüman kadınların kimliklerini ifade etme hakkını etkilediğini vurguluyor ve İl Meclisi'nin yasağa ilişkin süreçte geniş Müslüman topluluklarla istişare edildiği yönündeki açıklamaları gerçek dışı olarak değerlendiriyor.

DOĞU FLANDRE'DE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI: HUKUKİ SÜREÇ VE TEPKİLER

Belçika'da Doğu Flandre bölgesindeki başörtüsü yasağı kararı, yalnızca eğitim politikası değil, aynı zamanda hukuki bir tartışmanın da merkezinde yer alıyor. Gent Camiler Birliği, yasağın uygulanması sürecinde yapılan değerlendirmelerin kabul edilmediğini ve karşı çıkanların ifadelerinin reddedildiğini belirtiyor.

