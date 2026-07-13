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Belalı Tanık filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Belalı Tanık filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Belalı Tanık filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Belalı Tanık filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Belalı Tanık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Belalı Tanık konusu, özeti ve Belalı Tanık oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Belalı Tanık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Belalı Tanık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Belalı Tanık filmini izleyecek olanların merak ettiği Belalı Tanık konusu nedir, Belalı Tanık oyuncuları kimler ve Belalı Tanık özeti gibi konuları inceliyoruz.

BELALI TANIK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Belalı Tanık filminin çekimleri 2016 yılında tamamlandı. Yapım, 2017 yılında sinemalarda vizyona girerek dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

BELALI TANIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İngiltere, Hollanda ve Bulgaristan'da gerçekleştirildi. Özellikle Londra, Amsterdam ve Sofya başta olmak üzere birçok farklı şehirde yapılan çekimler, filmin uluslararası atmosferini güçlendirdi. Avrupa'nın tarihi sokakları ve şehir manzaraları aksiyon sahnelerine görsel zenginlik kattı.

BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, dünyanın en iyi korumalarından biri olan Michael Bryce ile profesyonel tetikçi Darius Kincaid'in istemeden yollarının kesişmesini konu alıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda ifade vermesi gereken Kincaid'i güvenli bir şekilde mahkemeye ulaştırmakla görevlendirilen Bryce, peşlerindeki tehlikeli suç örgütleri nedeniyle zorlu bir mücadeleye girişir.

Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip ikili, sürekli çatışmalar yaşasa da hayatta kalabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Aksiyon, mizah ve kovalamaca sahneleri film boyunca izleyiciye temposu yüksek bir macera sunuyor.

BELALI TANIK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Belalı Tanık filminin oyuncu kadrosunda Hollywood'un ünlü isimleri yer alıyor:

• Ryan Reynolds – Michael Bryce

• Samuel L. Jackson – Darius Kincaid

• Gary Oldman – Vladislav Dukhovich

• Salma Hayek – Sonia Kincaid

• Elodie Yung – Amelia Roussel

• Joaquim de Almeida – Jean Foucher

• Richard E. Grant – Seifert

• Kirsty Mitchell – Rebecca

BELALI TANIK FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Belalı Tanık, aksiyon, komedi ve suç türlerini bir araya getiren bir yapımdır. Yüksek tempolu çatışma sahneleri ile mizahi diyalogları harmanlayan film, aksiyon-komedi seven izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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