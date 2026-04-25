Türkiye’nin kamu yönetimi ve iş dünyasında son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bekir Pakdemirli, hem bakanlık dönemindeki görevleri hem de özel sektördeki üst düzey yönetim tecrübesiyle dikkat çekmektedir. Peki, Bekir Pakdemirli kimdir, ne iş yapıyor? Eski bakan Bekir Pakdemirli kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ESKİ BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de hem kamu yönetimi hem de özel sektör tecrübesiyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır. 2018–2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Pakdemirli, tarım politikaları, kırsal kalkınma projeleri ve orman yangınlarıyla mücadele süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir.

1973 yılında İzmir’de doğan Bekir Pakdemirli, akademik eğitimini işletme ve ekonomi alanlarında tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapmış, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ise doktora çalışmalarına devam etmiştir.

Pakdemirli, yalnızca kamu görevleriyle değil, özel sektördeki üst düzey yöneticilik ve girişimcilik faaliyetleriyle de tanınmaktadır. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv sektörlerinde girişimcilik yapmış; farklı şirketlerin kuruluş ve yönetim süreçlerinde görev almıştır.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan firmalarda genel müdürlük pozisyonlarında bulunmuş, ayrıca halka açık gıda şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Uluslararası bir gıda şirketinde yönetici ve danışman olarak da görev üstlenmiştir.

Bunun yanı sıra Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası gibi önemli kurumlarda yönetim kurulu üyelikleri gerçekleştirmiştir.

BEKİR PAKDEMİRLİ NE İŞ YAPIYOR?

Bekir Pakdemirli, 2022 yılında kamu görevinden ayrılmasının ardından özel sektördeki kariyerine yeniden yön vermeye başlamıştır. Edinilen bilgilere göre Pakdemirli, perakende sektörünün önemli şirketlerinden biri olan BİM’in bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilmiştir.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Mart 2026 tarihli onayı doğrultusunda, 5 Mayıs 2026’da yapılacak 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında Pakdemirli’nin adaylığı ortakların onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylığı Süreci

Söz konusu adaylık, Pakdemirli’nin kamu görevinden ayrıldıktan sonra özel sektörde görev alabilmesi için öngörülen üç yıllık bekleme süresinin tamamlanmasının ardından gündeme gelmiştir. Bu süreç, özellikle kamu görevinden özel sektöre geçişlerde etik ve düzenleyici çerçeveler açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca Pakdemirli’nin daha önce farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği deneyimi bulunması, bu yeni görev için önemli bir kurumsal geçmiş olarak değerlendirilmektedir.

BEKİR PAKDEMİRLİ KAÇ YAŞINDA?

Bekir Pakdemirli, 1973 yılında doğmuştur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

BEKİR PAKDEMİRLİ NERELİ?

Bekir Pakdemirli, İzmir doğumludur. Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan İzmir’de dünyaya gelmiş ve eğitim hayatının temellerini de burada atmıştır.