Bekçi alımı SON DAKİKA 2026! Yeni bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı var mı, nasıl başvurulur?

mniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adaylar için 2026 yılında bekçilik şartları güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile çarşı ve mahalle bekçiliği başvurularında uyulması gereken kriterler netleştirildi. Binlerce genç “Yeni bekçi alımı var mı? Bekçilik şartları neler?” sorularının yanıtını merak ediyor. Bu yazıda, bekçilik başvuru şartları ve yeni düzenlemeler hakkında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI SON DAKİKA 2026

2026 yılı bekçi alımı ile ilgili henüz resmi bir duyuru paylaşılmamıştır. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru kriterlerini güncelledi. Bu nedenle adaylar, başvuru tarihlerini takip ederek gerekli belgeleri ve şartları önceden hazırlamalıdır.

Bekçilik alımı son dakika gelişmeleri, resmi kaynaklar üzerinden takip edilmelidir. Resmi Gazete ve Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinde yapılacak duyurular, alım tarihleri ve kontenjan bilgilerini en doğru şekilde verir.

YENİ BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2026 bekçilik başvuru şartları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile netleşti. Yeni düzenlemeye göre bekçi adaylarının uyması gereken kriterler şunlardır:

1. ASKERLİK GÖREVİ

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu hale getirildi. Askerliğini yapmamış adaylar başvuru yapamayacak.

2. İKAMET ŞARTI

Başvuru yapılacak ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi. Bu düzenleme, adayların görev yapacakları bölgeleri tanımasını ve uyum sağlamasını amaçlıyor.

3. ADLİ SİCİL VE GÜVENLİK KRİTERLERİ

Bekçilik için adli sicil ve güvenlik kriterleri büyük önem taşıyor:

Ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silahlı görev yapmaya engel durumun bulunmaması

4. SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ YASAK

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak. Bu düzenleme, kamu görevlerinde tarafsızlığı sağlamaya yöneliktir.

BEKÇİ ALIMI VAR MI NASIL BAŞVURULUR?

2026 yılı için yeni bekçi alımı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak adaylar başvurular açıldığında şunları yapmalıdır:

Resmî Duyuruları Takip Etmek: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Resmi Gazete başvuru tarihlerini yayınlayacaktır.

Başvuru Belgelerini Hazırlamak: Kimlik, ikamet belgesi, adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi gibi evraklar önceden hazırlanmalıdır.

Online Başvuru veya İl Emniyet Müdürlüğü: Başvurular genellikle EGM web sitesi üzerinden veya doğrudan il emniyet müdürlüklerine yapılabilir.

Bekçilik alımı var mı sorusu için resmi açıklama beklenmektedir. Adayların aceleci davranmadan resmi kanallardan gelen bilgileri takip etmesi kritik öneme sahiptir.