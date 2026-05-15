beins Sports CANLI izle! Galatasaray şampiyonluk kutlamaları yayını izleme linki var mı? GS töreni hangi kanalda

Şampiyonluk töreninin hangi kanalda yayınlanacağı sorusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Galatasaray’ın kutlamalarının televizyon ve dijital platformlarda hangi yayıncı üzerinden ekrana geleceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. beIN Sports ekranlarında yer alıp almayacağı ise en çok sorgulanan detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLUK TURU VE KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı organizasyonun programı netleşti. Gelenekselleşen kutlama rotası, Galatasaray Lisesi’nden başlayarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sona erecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen kutlamalarda saat saat planlanan program dikkat çekti.

İSTANBUL TURU SAAT SAAT PLANLANDI

Kutlama günü saat 15.00-16.00 arasında takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünde taraftarlarla buluşacak. Saat 16.00’da şampiyonluk konvoyu İstanbul turuna başlayacak. 18.00’de kafile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’a giriş yapacak ve stadyum kapıları taraftarlara açılacak. Büyük kupa töreni ve şovlar ise 19.05’te başlayarak geceye damga vuracak.

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUĞUNU İSTANBUL SOKAKLARINA TAŞIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğun coşkusunu İstanbul sokaklarında taraftarlarıyla paylaşacak. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilecek şehir turunda binlerce taraftarın katılımıyla büyük bir kutlama atmosferi oluşması bekleniyor.

KUTLAMALAR GALATASARAY LİSESİ ÖNÜNDE BAŞLIYOR

Resmi programa göre kutlamaların başlangıç noktası yine tarihi Galatasaray Lisesi olacak. Saat 16.00 itibarıyla başlayacak hareketlilikte taraftarlar, takım otobüsünü karşılayarak şampiyonluk coşkusuna ortak olacak. Lise önünde başlayacak bu tarihi anların ardından konvoy şehir turuna çıkacak.

RAMS PARK’TA DEV ŞAMPİYONLUK GECESİ

Kutlamaların final noktası olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta görkemli bir organizasyon düzenlenecek. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar 26. şampiyonluğu stadyumda birlikte kutlayacak. Işık şovları, kupa töreni ve sahne performansları geceye damga vuracak.

CANLI YAYIN BEIN SPORTS HABER EKRANLARINDA

beIN Sports, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını canlı yayınla ekranlara taşıyacak. beIN SPORTS HABER ekranlarından yayınlanacak özel programla, kutlamaların tüm anları anlık olarak futbolseverlere aktarılacak ve büyük coşku ekranlara yansıtılacak.