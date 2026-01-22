BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2026 SON DAKİKA! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Bedelli askerlik 2026 sürecinde kritik eşik aşıldı. Başvurularını tamamlayan yükümlüler için beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cephesinden geldi. Uzun süredir "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayan adaylar için resmi takvim netleşti. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama nasıl, nereden yapılır? Detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2026 SON DAKİKA!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılında bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde açıklandı. Böylece adayların eğitim alacakları birlikler, celp dönemleri ve sevk tarihleri resmiyet kazandı.

Öte yandan MSB tarafından daha önce yapılan bilgilendirmede, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş (333.089,04 TL) olarak belirlenmiş, 7 Ocak itibarıyla başvuruların başlatıldığı duyurulmuştu. Başvurularını eksiksiz tamamlayan yükümlüler için sevk tarihi 5 Şubat 2026 olarak açıklandı.

Bu gelişmelerle birlikte gözler, bedelli askerlik yerlerinin nasıl ve nereden sorgulanacağına çevrildi.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Evet, bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün (ASAL) duyurusuna göre, 2026 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde erişime açıldı.

Bu kapsamda yükümlüler;

Eğitim alacakları birliği,

Dahil oldukları celp dönemini,

Sevk tarihlerini

resmî kanallar üzerinden görüntüleyebiliyor.

Önemle altı çizilen bir diğer detay ise sonuçların sadece e-Devlet "Askerliğim" kapısı ve askerlik şubeleri aracılığıyla ilan edilmiş olması. MSB, sonuçlara ilişkin posta yoluyla veya farklı dijital platformlar üzerinden herhangi bir belge gönderilmeyeceğini özellikle vurguluyor.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi son derece pratik ve tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Yükümlülerin herhangi bir ek belgeye ihtiyaç duymadan aşağıdaki adımları takip etmeleri yeterli:

Adım Adım Bedelli Askerlik Yeri Sorgulama Ekranı

e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama bölümüne "Milli Savunma Bakanlığı" ya da "Askerliğim" yazın.

Açılan sayfada "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" sekmesine tıklayın.

Eğitim birliğiniz, celp döneminiz ve 5 Şubat 2026 sevk tarihiniz ekranda görüntülenecektir.

Bu sistem sayesinde adaylar, askerlik şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı ve güvenli biçimde tamamlayabiliyor. MSB yetkilileri, yoğunluk yaşanmaması adına sorgulamaların e-Devlet üzerinden yapılmasını özellikle tavsiye ediyor.