Bebek Otel'de ne oldu, neden jandarma baskın yaptı?

Bebek Otel'de ne oldu, neden jandarma baskın yaptı?
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve 7 Ocak'ta tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'e jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Peki, Bebek Otel'de neler yaşandı ve jandarma neden müdahale etti?

Uyuşturucu iddialarıyla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında Muzaffer Yıldırım'ın işletmeciliğini yaptığı Bebek Otel, çok sayıda jandarma personelinin katıldığı bir baskına sahne oldu. Operasyonun detayları ve otelde yaşanan gelişmeler merak ediliyor.

BEBEK OTEL'E JANDARMA BASKINI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'e jandarma operasyon düzenledi. Otel, daha önce Kütüphane ve Amaya adlı işletmelerle birlikte 1 ay süreyle faaliyetleri durdurulmuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 26 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuşla bağlantılı çeşitli suçlamalar yöneltildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya fuhuşa aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı verildi.

JANDARMA OPERASYONUNUN DETAYLARI

Bebek Otel'de gerçekleştirilen baskına çok sayıda jandarma katıldı. Operasyon sırasında otelin güvenlik ve kontrol önlemleri artırılırken, soruşturma kapsamında yeni delillerin toplanması hedeflendi. Yetkililer, yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Osman DEMİR
