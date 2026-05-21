Bayramda köprüler ücretsiz mi, hangi köprüler ücretsiz?

Bayram tatili yaklaşırken sürücüler “bayramda köprüler ücretsiz mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ulaşım düzenlemeleri kapsamında otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanacak tarifeler, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere KGM’nin işlettiği tüm otoyol ve köprüler ücretsiz hizmet verecek. Uygulama 26 Mayıs Salı saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar devam edecek.

Bayram tatili süresince milyonlarca sürücü, belirlenen güzergâhlarda herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ OLACAK

Bayram süresince sadece karayolu geçişleri değil, şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyelere ait toplu taşıma araçları da 27 Mayıs Çarşamba saat 00.00’dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HARİÇ TUTULDU

Uygulamanın kapsamı dışında kalan yap-işlet-devret projelerinde ise geçiş ücretleri alınmaya devam edecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güzergâhlarını önceden kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Bayram boyunca aşağıdaki hatları kullanacak sürücülerin ücret ödemeye devam etmesi gerekecek:

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil)

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü