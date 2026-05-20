Bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı? (27-28-29-30 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara Kurban Bayramı hava durumu)

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tatil planlarını hava durumu tahminlerine göre şekillendirmeye devam ediyor. Özellikle yola çıkacaklar ve açık hava etkinliği planlayanlar için “bayramda hava nasıl olacak?” ve “bayramda yağmur var mı?” soruları öne çıkıyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK , BAYRAMDA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bayram haftasında hava koşullarının değişken olacağı, birçok bölgede ise aralıklı sağanak yağışların etkili olabileceği öngörülüyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli yağış, gök gürültüsü ve yerel dolu riskine dikkat çekiliyor.

Uzman değerlendirmelerinde “kırkikindi yağışları” olarak bilinen mevsimsel yağış sisteminin etkisini sürdüreceği, bu nedenle sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtiliyor.

ANKARA KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da Kurban Bayramı süresince hava durumunun değişken bir yapı sergilemesi bekleniyor. İlk günlerde yer yer hafif yağışların etkili olacağı, ardından ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Genel tabloya göre:

Bayramın ilk günlerinde: Hafif yağmur ve kısa süreli sağanaklar

Orta günlerde: Yağış geçişleri ve bulutlu hava

Son günlerde: Güneşli ve ılıman bir hava

Sıcaklık değerlerinin gündüz 21–25°C aralığında, gece ise 7–12°C seviyelerinde olması bekleniyor. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olabilir.

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

İstanbul için Kurban Bayramı hava durumu tahminleri, değişken bir hava yapısına işaret ediyor. Marmara Bölgesi genelinde olduğu gibi İstanbul’da da bayram süresince hem güneşli hem de yağışlı günlerin bir arada görüleceği öngörülüyor.

Tahminlere göre:

1. gün: Çoğunlukla güneşli, serin hava

2. gün: Hafif yağmur geçişleri

3. gün: Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli

4. gün: Güneşli ve açık hava

Sıcaklıkların 15–23°C bandında seyretmesi bekleniyor. Özellikle ikinci gün görülebilecek kısa süreli yağışlar, şehir içi ulaşım ve dış planlamaları etkileyebilir.

İZMİR KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

İzmir Kurban Bayramı boyunca Türkiye’nin en stabil hava koşullarından birine sahip şehirleri arasında yer alıyor. Ege Bölgesi’nde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava beklenirken, yağış ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Bayram süresince:

Güneşli ve açık hava etkili olacak

Sıcaklıklar 26–31°C aralığına kadar çıkabilecek

Nem oranı özellikle öğle saatlerinde artış gösterebilecek

Bu durum, İzmir ve çevresini tatil planı yapanlar için daha uygun bir destinasyon haline getiriyor.

BAYRAM DÖNEMİNDE TÜRKİYE GENELİ HAVA SİSTEMİ VE RİSKLER

Meteoroloji değerlendirmelerine göre bayram haftasında Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava yapısı bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar etkili olurken, bazı bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

Riskli bölgeler arasında:

Kuzey Ege’nin iç kesimleri

Doğu Akdeniz

İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu

Güneydoğu’nun bazı illeri

Ayrıca bazı Akdeniz şehirlerinde yerel olarak kuvvetli yağış, dolu ve ani sel riski gündeme gelebilir. Bu nedenle özellikle seyahat planı yapan vatandaşların günlük meteorolojik güncellemeleri takip etmesi öneriliyor.