Meteoroloji verilerine göre Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek. Özellikle arife gününden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde etkisini artırması bekleniyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda yağmur var mı? Meteoroloji il il açıkladı...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den alınan tahminlere göre 26 Mayıs Salı günü, yani arife gününde, Türkiye’nin çok büyük bölümünde kapalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bayramın birinci gününde ise yağışlı sistem daha geniş bir alana yayılacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Akdeniz, Güney ve İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilecek bayram namazı ve kurban kesimi sırasında vatandaşların yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞMUR VAR MI?

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışlı hava dalgası, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zirve noktasına ulaşacak. Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, yalnızca bazı kıyı bölgelerde yağışın daha sınırlı kalacağı belirtiliyor.

28 Mayıs Perşembe günü, yani bayramın ikinci gününde; Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney hattı ile Hakkari ve Şırnak çevresi dışında kalan neredeyse tüm yurtta sağanak yağış bekleniyor. Üçüncü günde ise benzer hava koşulları etkisini sürdürecek. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun en güney kesimleri dışında kalan bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

BAYRAMDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara’da arife gününde çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Bayramın birinci gününden itibaren ise dört gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenebileceği değerlendiriliyor.

BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bayramın ilk gününde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Ancak ikinci ve üçüncü günlerde megakent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Kent genelinde ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

BAYRAMDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İzmir’de ise diğer büyükşehirlere kıyasla daha sakin bir hava tablosu dikkat çekiyor. Arife günü dahil olmak üzere bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, kent genelinde ekstrem seviyede bir yağış öngörülmüyor.