Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar netleşmeye başlarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için kademeli bir takvim öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar baz alındığında, bayram ikramiyelerinin 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında tahsis numarasına göre yatırılması planlanıyor. Emeklilerin bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri adına Arife gününden önce tamamlanması beklenen ödemelerle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması tahmin ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

Emekliler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da 4.000 TL tutarında ikramiye alacaklar. Mevcut düzenlemeye göre ikramiye miktarında yeni bir artış öngörülmezken, emekliler yılın ikinci ikramiyesini de aynı tutar üzerinden tahsil edecek. Bu ödeme, emekli vatandaşların bayram ihtiyaçlarını karşılamaları adına önemli bir can suyu olacak.

İKRAMİYEDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

İkramiye ödemeleri sadece emeklilerle sınırlı kalmayıp geniş bir kitleyi kapsıyor. Toplamda 17 milyon kişiye ulaşacak ödemelerden şu gruplar yararlanacak:

• SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri.

• Malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar.

• Sürekli iş göremezlik geliri alan hak sahipleri.

• Dul ve Yetimler: Bu gruptakiler hisse oranlarına göre ödeme alacak. Örneğin; çocuğu olmayan ve çalışmayan eşler %75 oranında (3.000 TL), eşi çalışan ve çocuğu olan hak sahipleri ise %50 oranında (2.000 TL) ikramiye alacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merak ettiği "İkramiyeler ne zaman yatacak?" sorusuna dair önemli ipuçları verdi. Bakan Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce hesaplara geçmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve erken ödeme planlamasının yapılabileceğini ifade etti. Bakanlığın bu yaklaşımı, emeklilerin bayram hazırlıklarını erkenden tamamlamasına imkan tanıyacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi takvimin kısa süre içinde duyurulması beklenirken, kulislerden sızan bilgilere göre ödemelerin yapılacağı tarih aralığı belli oldu. 2026 Kurban Bayramı ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında, tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yatırılması bekleniyor.

EMEKLİNİN GÖZÜ KULAĞI RESMİ DUYURUDA

Yılda iki kez bayram ikramiyesi alarak bütçelerine katkı sağlayan emekliler, evlerinin bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için gün sayıyor. Bakanlık tarafından yapılacak olan nihai açıklama ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hangi gün ödeme alacağı saat saat netleşmiş olacak. Takipte kalın!