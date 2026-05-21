Bayram haftası diziler yok mu, Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin, Yeraltı, A.B.İ., Kuruluş Orhan, Çirkin, Kurban Bayramı haftası yayınlanmayacak mı?

BAYRAM HAFTASI DİZİLER YOK MU?

Kurban Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarının yayın akışında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin, Yeraltı, A.B.İ., Kuruluş Orhan ve Çirkin dizilerinin bayram haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağına odaklandı. Bayram dönemlerinde genellikle özel yayın akışına geçilmesi nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinde değişiklikler yaşanabiliyor.

UZAK ŞEHİR YAYINLANMAYACAK

Edinilen bilgilere göre 24 Nisan Pazartesi günü Uzak Şehir yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin bayram haftası nedeniyle yayın akışından çıkarıldığı öğrenilirken, yerine farklı bir yapımın yayınlanacağı belirtildi.

Aynı gün yayın akışında ise Bir Ömrün Sonbaharı dizisinin yer alacağı ifade edildi. Böylece bayram haftasının ilk gününde izleyiciler farklı bir içerikle buluşacak.

DİĞER DİZİLERDE SON DURUM

Öte yandan Sevdiğim Sensin, Yeraltı, A.B.İ., Kuruluş Orhan ve Çirkin dizileriyle ilgili ise henüz resmi bir yayın değişikliği açıklaması yapılmadı. Kanal yönetimlerinden gelecek yeni bilgilere göre yayın akışında güncelleme olup olmayacağı netleşecek.