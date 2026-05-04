Bayram 9 gün oldu mu, Kurban Bayramı 9 güne uzatıldı mı?

Kurban Bayramı tatil süresine ilişkin beklentiler artarken, “9 gün tatil olacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Özellikle yaz dönemi planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Gözler, bayram tatili süresine ilişkin yapılacak olası duyurulara çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI BEŞTEPE’DE BAŞLADI

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı. İki haftalık aranın ardından toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddeleri arasında “Terörsüz Türkiye” süreci, Orta Doğu’da yaşanan bölgesel krizler ve ekonomik gelişmeler yer alıyor. Toplantıda ayrıca güvenlik politikaları ve diplomatik temasların da detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresi de Kabine gündeminde yer aldı. Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararın toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor. Alınacak kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı ifade ediliyor.

Toplantı devam ediyor...