Bayern Münih St.Pauli CANLI nereden izlenir, Bayern Münih St.Pauli maçı hangi kanalda?
Bayern Münih ile St. Pauli, Almanya Bundesliga'da oynanacak karşılaşmada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Peki Bayern Münih – St. Pauli maçı canlı olarak nereden takip edilebilir?

Bundesliga'nın merakla beklenen maçlarından biri olan Bayern Münih – St. Pauli karşılaşmasının yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde. Maçı izlemek isteyenler, yayının hangi platformda olacağını ve şifresiz yayın olup olmadığını sorguluyor. Bayern Münih – St. Pauli mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH – ST. PAULI MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile St. Pauli arasında oynanacak olan karşılaşma, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN VE ERİŞİM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayınlarına Türksat uydusu ve çeşitli internet platformları aracılığıyla şifreli şekilde ulaşılabilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bayern Münih ile St. Pauli arasındaki bu mücadele, 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Bundesliga'nın bu önemli karşılaşması saat 17.30'da start alacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Münih ev sahipliği yapacak ve müsabaka Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

