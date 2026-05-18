Bayern Münih şampiyonluk kutlaması pankart olayı nedir? 1860 Münih taraftarının açtığı pankartta ne yazıyor?

Güncelleme:
Bavyera futbolunun iki köklü kulübü arasında yıllardır süregelen rekabet, bu kez şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan dikkat çekici bir pankart olayıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Bayern Münih şampiyonluk kutlaması pankart olayı nedir? 1860 Münih taraftarının açtığı pankartta ne yazıyor? Detaylar haberimizde.

BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PANKART OLAYI NEDİR?

FC Bayern München’in şampiyonluk sevincini yaşadığı kutlamalar sırasında, TSV 1860 München taraftarlarının bir grubunun Bayern taraftarlarının bulunduğu bölgeye karıştığı iddia edildi.

Kutlamaların yoğunluğu ve tribünlerdeki kalabalık ortam, söz konusu grubun fark edilmeden alana girmesine olanak sağladı. Bu süreçte açılan pankart, uzun süre tribünlerde dolaşarak dikkat çekti.

Görüntülerde, kutlama atmosferi devam ederken pankartın kalabalık içinde görünür şekilde taşındığı ve başlangıçta birçok kişinin durumu fark etmediği belirtildi.

1860 MÜNİH TARAFTARININ AÇTIĞI PANKARTTA NE YAZIYOR?

Olayın en çok merak edilen kısmı pankartta yer alan ifadedir. İddialara göre TSV 1860 München taraftarları tarafından açılan pankartta Almanca şu ifade yer aldı:

“Bauern Hurensöhne”

Bu ifadenin Türkçe karşılığı doğrudan ve ağır bir hakaret içermektedir ve “köylü o… çocukları” anlamına geldiği belirtilmektedir. Bu yazı, kısa sürede sosyal medyada ve tribün görüntülerinde gündem olmuş, geniş yankı uyandırmıştır.

Kutlama sırasında pankartın uzun süre fark edilmeden kalabalık içinde taşınması da olayın en dikkat çekici yönlerinden biri olmuştur.

Dilara Yıldız
Haberler.com
