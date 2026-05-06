Bayern Münih PSG maçı ne zaman? Bayern Münih PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale adını yazdıracak ikinci takımı belirleyecek olan "Bayern Münih - PSG maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor?" başlıkları spor gündeminin en üst sırasına yerleşti. İlk maçtaki tarihi skorun ardından Almanya'da yaşanacak büyük rövanş, Türkiye'deki futbolseverler için erişilebilir bir platformdan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak takip etmek isteyenler için TRT 1 frekans bilgilerinden dijital platform detaylarına kadar tüm yayın rehberini sizler için derledik.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Devler Ligi’nde finale adını yazdıracak ikinci takımı belirleyecek olan bu heyecan dolu rövanş müsabakası, 06 Mayıs 2026 Çarşamba (bugün) günü oynanacak. Avrupa futbolunun kalbinin atacağı karşılaşmanın başlama saati ise 22:00 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Sporseverlere müjdeli haber kamu yayıncısından geldi. Bayern Münih ile PSG arasındaki bu dev yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı televizyon başında takip edemeyen futbolseverler, TRT’nin dijital yayın platformları üzerinden de mücadeleyi naklen izleme imkanına sahip olacak.

TRT 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalına farklı dijital platformlar ve uydu üzerinden erişmek için aşağıdaki güncel kanal numaralarını kullanabilirsiniz:

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

• Türksat Uydu: Türksat uydusu üzerinden herhangi bir şifreleme olmaksızın izlenebilmektedir.

DEV RÖVANŞ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi Yarı Final heyecanı, Almanya’nın Münih şehrine taşınıyor. Bayern Münih ve PSG’yi karşı karşıya getirecek olan bu tarihi maç, dünyanın en prestijli stadyumlarından biri olan Allianz Arena’da gerçekleştirilecek.

FİNALİN ADI BU GECE BELLİ OLUYOR

İlk maçta Paris’te alınan sürpriz skorun ardından Allianz Arena’da oynanacak bu rövanş, her türlü sonuca açık bir atmosfer vaat ediyor. Bu akşamki mücadelenin kazananı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak büyük finalde İngiliz ekibi Arsenal’in rakibi olacak. Avrupa'nın zirvesine bir adım daha yaklaşacak olan takımı belirleyecek bu 90 dakikayı sakın kaçırmayın!