Bayern Münih PSG maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Bayern Münih PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Şampiyonlar Ligi’nde devlerin savaşı devam ederken spor tutkunları "Bayern Münih - PSG canlı maç skoru nedir, golleri kim attı?" başlıklarıyla dijital platformlara akın etti. İlk maçta 9 golün atıldığı eşleşmenin rövanşında, Harry Kane önderliğindeki Bayern Münih’in geri dönüş çabası mı yoksa Mbappé ve Kvaratskhelia’lı PSG’nin final biletini kapması mı damga vuracak? Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Budapeşte’deki finale adını yazdıracak ekibi öğrenmek ve müsabakanın tüm detaylarına ulaşmak için haberimizi takip edebilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devlerin randevusu geldi çattı. Yarı finalin en kritik eşleşmesinde Alman panzeri Bayern Münih, sahasında Fransız devi PSG’yi konuk ediyor. Avrupa futbolunun kalbinin atacağı bu dev randevu öncesi futbolseverlerin merakla sorguladığı "Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" soruları netlik kazandı. Allianz Arena’nın büyüleyici atmosferinde oynanacak bu tarihi rövanşın tüm detayları ve yayın bilgileri haberimizde.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale çıkacak takımı belirleyecek olan bu dev kapışma, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarına müjdeli haber kamu yayıncısından geldi. Bayern Münih ile PSG arasındaki bu heyecan dolu yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Maçı televizyondan takip edemeyenler, TRT’nin dijital platformları üzerinden de mücadeleyi naklen izleyebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalına farklı dijital yayın platformları ve uydu üzerinden erişmek için aşağıdaki kanal numaralarını kullanabilirsiniz:

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

• Türksat Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz erişim sağlanmaktadır.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final heyecanı, Almanya’nın Münih şehrine taşınıyor. Bayern Münih ve PSG’yi karşı karşıya getirecek olan bu tarihi rövanş maçı, dünyanın en ikonik stadyumlarından biri olan Allianz Arena’da gerçekleştirilecek.

MAÇ KAÇ KAÇ?

Canlı skor: