Bayern Münih Anadolu Efes maçı hangi kanada, Bayern Münih Anadolu Efes maçı nereden CANLI izlenir?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Bayern Münih – Anadolu Efes karşılaşması için geri sayım başladı. EuroLeague kapsamında oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar Bayern Münih Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenir? sorularına yanıt arıyor. Kritik maç öncesinde yayın saati, canlı yayın kanalı ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde.

BAYERN MÜNİH – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, kritik deplasman mücadelesinde Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceğini merak ediyor. Peki Bayern Münih – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri ve detayları…

BAYERN MÜNİH – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EuroLeague kapsamında oynanacak Bayern Münih – Anadolu Efes karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden izlemek isteyen sporseverler S Sport kanalını tercih edebilirken, dijital platform kullanıcıları ise S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

S SPORT CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği S Sport kanalı, farklı platformlar üzerinden izlenebiliyor. Kanal; Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden erişime açık durumda bulunuyor. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet tabanlı yayın platformları aracılığıyla da şifreli olarak izlenebiliyor.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI MAÇ İZLEME

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler için S Sport Plus da yayın seçenekleri arasında yer alıyor. Dijital yayın platformu üzerinden üyelik sistemi ile erişilebilen S Sport Plus, mobil cihazlar, tabletler, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlar üzerinden canlı yayın imkânı sunuyor.

BAYERN MÜNİH – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de oynanacak Bayern Münih – Anadolu Efes mücadelesi 12 Mart Perşembe günü basketbolseverlerle buluşacak. Kritik karşılaşma her iki takım açısından da play-off yarışını yakından ilgilendiriyor.

BAYERN MÜNİH – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih ile Anadolu Efes arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması 22.30'da başlayacak. Mücadele, akşam saatlerinde basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

BAYERN MÜNİH – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague'in önemli mücadelelerinden biri olan Bayern Münih – Anadolu Efes karşılaşması Almanya'da oynanacak. İki ekip Münih'te bulunan Audi Spor Salonu'nda kozlarını paylaşaca