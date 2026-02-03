Bayburt okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Bayburt okullar tatil mi sorusu, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin ardından binlerce öğrencinin gündemine oturdu. 3 Şubat Salı Bayburt'ta okul yok mu araştırması yapan veliler, Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması için resmi kaynaklara odaklandı. Meteorolojik uyarılar sonrası ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği büyük merak konusu.
Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 3 Şubat Salı Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.
BAYBURT HAVA DURUMU
BAYBURT
3 Şubat Salı Bayburt güne kar sağanaklarıyla başlayacak. Kar yağışının etkisiyle sıcaklıklar gündüz 0°C, gece ise -7°C seviyelerinde ölçülecek.
4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışı devam ederken dondurucu ayaz etkisini artırıyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın -4°C, gece ise -12°C olması bekleniyor.
5 Şubat Perşembe Yağışın kesildiği Perşembe günü Bayburt'ta dondurucu bir soğuk hakim olacak. Az bulutlu gökyüzüne rağmen gündüz sıcaklığı -6°C, gece sıcaklığı ise -15°C civarında seyredecek.
6 Şubat Cuma Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ancak soğuklar etkisini sürdürecek. Gündüz termometreler -3°C'yi gösterirken, gece sıcaklığı -11°C olacak.
BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.