Bayburt okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 3 Şubat Salı Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

BAYBURT HAVA DURUMU

BAYBURT

3 Şubat Salı Bayburt güne kar sağanaklarıyla başlayacak. Kar yağışının etkisiyle sıcaklıklar gündüz 0°C, gece ise -7°C seviyelerinde ölçülecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışı devam ederken dondurucu ayaz etkisini artırıyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın -4°C, gece ise -12°C olması bekleniyor.

5 Şubat Perşembe Yağışın kesildiği Perşembe günü Bayburt'ta dondurucu bir soğuk hakim olacak. Az bulutlu gökyüzüne rağmen gündüz sıcaklığı -6°C, gece sıcaklığı ise -15°C civarında seyredecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ancak soğuklar etkisini sürdürecek. Gündüz termometreler -3°C'yi gösterirken, gece sıcaklığı -11°C olacak.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.