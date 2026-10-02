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Psikoloji ve psikanaliz alanının genç ve üretken isimlerinden Bawer Merih Mermertaş'ın ani ölümü, "Bawer Merih Mermertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?" sorularını gündeme taşıdı. "Psikanalizin Güncel Semptomları" adlı kolektif kitabın yazarları arasında yer alan Mermertaş'ın, ilk bilgilere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. İşte Bawer Merih Mermertaş'ın hayatı, çalışmaları ve cenaze programına dair bilinenler…

BAWER MERİH MERMERTAŞ KİMDİR?

Bawer Merih Mermertaş, çalışmalarını Freudcu ve özellikle Lacancı psikanaliz üzerine yoğunlaştıran bir psikolog ve yazardı. Bilinçdışı, arzu, semptom ve analitik süreç gibi konuları ele alan yazıları, Birikim gibi düşünce yayınlarında ve kendi yayın kanalında okurla buluştu. Aralık 2025'te yayımlanan "Psikanalizin Güncel Semptomları: Psikanalitik Kliniğin Dünü, Bugünü, Yarını" adlı kolektif kitabın yazarları arasında yer aldı. Eylül 2026'ya kadar yazmayı sürdürdü.

BAWER MERİH MERMERTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

İlk haberlere göre Mermertaş, ani bir kalp krizi geçirdi ve kurtarılamadı. Ölüm nedenine ilişkin ailesi tarafından yapılmış ayrıntılı bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

BAWER MERİH MERMERTAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

Mermertaş'ın doğum tarihi ve kesin yaşı hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Vefat haberlerinde kendisinden "genç psikolog" olarak söz edildi.

CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Bawer Merih Mermertaş'ın cenazesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü Diyarbakır'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Tören saati ve defin yeriyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.