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Batman'ın yeni valisi kim oldu, yeni Batman Valisi Yunus Sezer kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Batman Valiliğine Yunus Sezer atandı. Yunus Sezer, kararnameden önce Edirne Valisi olarak görev yapıyordu. Batman'ın önceki valisi Ekrem Canalp ise Sakarya Valiliğine atandı.

BATMAN'IN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Batman Valiliğine Yunus Sezer atandı. Yunus Sezer, kararnameden önce Edirne Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Batman'ın önceki valisi Ekrem Canalp ise Sakarya Valiliğine atandı. Yunus Sezer, devir teslim işlemlerinin ardından Batman Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ BATMAN VALİSİ YUNUS SEZER KİMDİR?

Batman yeni valisi Yunus Sezer hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.

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