Batı Makedonya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkelerde yer alan idari bölgelerdir?

Batı Makedonya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkelerde yer alan idari bölgelerdir?
Güncelleme:
Batı Makedonya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkelerde yer alan idari bölgelerdir?

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, Batı Makedonya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya ve Trakya hangi ülkelerde yer alan idari bölgelerdir?

BATI MAKEDONYA, ORTA MAKEDONYA, DOĞU MAKEDONYA VE TRAKYA HANGİ ÜLKELERDE YER ALAN İDARİ BÖLGELERDİR?

A: Kuzey Makedonya

B: Macaristan

C: Güney Sudan

D: Yunanistan

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

