Baskonia Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Baskonia ile Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague mücadelesi sporseverlerin gündeminde. Maçı anbean izlemek isteyen izleyiciler, yayın saati, kanal bilgisi ve müsabakanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceği konularında bilgi arıyor. Baskonia – Fenerbahçe Beko karşılaşması nereden ve hangi platformdan canlı yayınlanacak?

BASKONIA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de oynanacak Baskonia – Fenerbahçe Beko karşılaşması, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Kritik mücadele, S Sport ve dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BASKONIA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT PLUS'TAN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, platforma internet aracılığıyla erişim sağlayabiliyor. Yayınlar şifreli olarak sunulurken, S Sport Plus aboneliği olan kullanıcılar maçı canlı izleyebiliyor.

BASKONIA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Türkiye genelinde farklı dijital platformlar üzerinden yayın yapıyor. Mücadele; Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV üzerinden ilgili kanal numaraları aracılığıyla izlenebilecek. Yayın, uydu ve internet altyapısı üzerinden şifreli olarak ekrana gelecek.

BASKONIA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague'de heyecanla beklenen Baskonia – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 02 Ocak Cuma günü oynanacak.

BASKONIA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

BASKONIA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Baskonia'nın ev sahipliğinde oynanacak EuroLeague karşılaşması, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da basketbolseverlerle buluşacak.