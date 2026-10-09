Baskonia Beşiktaş maçı hangi kanalda, Baskonia Beşiktaş nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş, Avrupa arenasında İspanya deplasmanında önemli bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, güçlü rakibi Baskonia karşısında parkeden galibiyetle ayrılarak yoluna moralli devam etmeyi hedefliyor. Mücadeleye sayılı saatler kala “Baskonia - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” aramaları da hız kazandı. Baskonia - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde...

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague’in merakla beklenen eşleşmelerinden biri olan Baskonia - Beşiktaş karşılaşması, bugün, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, İspanya’dan galibiyetle dönerek Avrupa’daki yoluna moralli devam etmeyi hedefliyor.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Baskonia ile Beşiktaş arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar, Beşiktaş’ın zorlu İspanya deplasmanını hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edebilecek.

S SPORT 2 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport 2 yayınını televizyondan izlemek isteyenler, Turkcell TV+ platformunda 78. kanala geçerek maçı takip edebilir. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesinde fayda var.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın hizmeti olarak hizmet veriyor. Maçı bu platformdan izlemek isteyenler, aboneliklerini kullanarak web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yayına erişebilecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi platformlarda doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena ev sahipliği yapacak. Baskonia taraftarının coşkulu atmosferiyle bilinen salon, Beşiktaş için oldukça zorlu bir deplasman olarak öne çıkıyor.