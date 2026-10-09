Baskonia Beşiktaş maçı hangi kanalda, Baskonia Beşiktaş nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa basketbolunda heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Temsilcimiz Beşiktaş, zorlu deplasmanda İspanya’nın köklü ekibi Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların galibiyet arayacağı kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar, “Baskonia - Beşiktaş maçı hangi kanalda?” ve “Baskonia - Beşiktaş nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte Baskonia - Beşiktaş maçının canlı yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar...
Beşiktaş, Avrupa arenasında İspanya deplasmanında önemli bir sınava çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, güçlü rakibi Baskonia karşısında parkeden galibiyetle ayrılarak yoluna moralli devam etmeyi hedefliyor. Mücadeleye sayılı saatler kala “Baskonia - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” aramaları da hız kazandı. Baskonia - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde...
BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague’in merakla beklenen eşleşmelerinden biri olan Baskonia - Beşiktaş karşılaşması, bugün, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, İspanya’dan galibiyetle dönerek Avrupa’daki yoluna moralli devam etmeyi hedefliyor.
BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Baskonia ile Beşiktaş arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.
BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar, Beşiktaş’ın zorlu İspanya deplasmanını hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edebilecek.
S SPORT 2 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?
S Sport 2 yayınını televizyondan izlemek isteyenler, Turkcell TV+ platformunda 78. kanala geçerek maçı takip edebilir. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesinde fayda var.
S SPORT PLUS ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?
S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın hizmeti olarak hizmet veriyor. Maçı bu platformdan izlemek isteyenler, aboneliklerini kullanarak web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yayına erişebilecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi platformlarda doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.
BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadeleye İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena ev sahipliği yapacak. Baskonia taraftarının coşkulu atmosferiyle bilinen salon, Beşiktaş için oldukça zorlu bir deplasman olarak öne çıkıyor.