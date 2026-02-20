Haberler

Basketbol Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?

Güncelleme:
Basketbolseverlerin merakla beklediği Basketbol Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Turnuvada finale yükselen takımlar netleşirken, "Basketbol Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?" sorusu da taraftarlar tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte final maçının tarihi, saati ve organizasyona dair tüm detaylar…

Türkiye basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Basketbol Türkiye Kupası'nda heyecan final karşılaşmasıyla zirveye çıkacak. Şampiyonun belli olacağı mücadele öncesinde sporseverler, Basketbol Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarihi ve maç programını araştırmaya başladı. Final karşılaşmasına ilişkin güncel bilgiler haberimizde…

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI SİNAN ERDEM'DE

Basketbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Dörtlü Final organizasyonu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Kritik mücadeleler bugün sahne alırken, karşılaşmalar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN İLK MAÇI: BEŞİKTAŞ – ANADOLU EFES

Dörtlü Final programının açılış maçında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Dev mücadele saat 17.15'te başlayacak ve finale giden ilk bilet sahibini bulacak.

GECENİN MAÇI: FENERBAHÇE BEKO – TÜRK TELEKOM

Günün ikinci ve son karşılaşmasında ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom parkede kozlarını paylaşacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

KUPA PAZAR GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK

Dörtlü Final maçlarını kazanan iki takım finale yükselecek. Türkiye Kupası'nda şampiyon, 22 Şubat Pazar günü oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. Basketbol tutkunlarını dolu dolu bir hafta sonu bekliyor.

