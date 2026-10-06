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Başakşehir'de ortaokula saldıran öğrenci kim, kız öğrenci mi, farklı okulun öğrencisi mi? Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na saldıran F. M. kimdir?

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Başakşehir'de ortaokula saldıran öğrenci kim, kız öğrenci mi, farklı okulun öğrencisi mi? Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na saldıran F. M. kimdir?
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Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı saldırının ardından olayın ayrıntıları ve saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin kimliği merak konusu oldu. Peki, Başakşehir'de ortaokula saldıran öğrenci kim, kız öğrenci mi, farklı okulun öğrencisi mi? Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na saldıran F. M. kimdir?

Başakşehir'de Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 7 kız öğrenci yaralandı. Okula üniforma giyerek gelen Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M. gözaltına alınırken, yaralı öğrenciler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İlk bilgilere göre 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Peki, Başakşehir'de ortaokula saldıran öğrenci kim, kız öğrenci mi, farklı okulun öğrencisi mi? Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na saldıran F. M. kimdir? Detaylar...

BAŞAKŞEHİR ORTAOKULA SALDIRI OLAYI NEDİR?

Olay, Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M., üniforma giyerek daha önce eğitim gördüğü okula geldi.

Okula gelen F.M., burada bıçakla saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda 7 kız öğrenci yaralandı. Olayın ardından okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının ardından polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

ŞEYH ŞAMİL İMAM HATİP ORTAOKULU'NA SALDIRAN ÖĞRENCİ F. M. KİMDİR?

Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 kız öğrencinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili açıklanan bilgilere göre F.M., Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta eğitim görüyor.

F.M.'nin olayın gerçekleştiği Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olduğu ve saldırı günü üniforma giyerek eski okuluna geldiği belirtildi.

Saldırının ardından F.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılırken, saldırıya ilişkin verilen bilgiler bunlarla sınırlı.

3 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, saldırının saat 08.35 sıralarında Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldiğini açıkladı.

Kaymakam Öneği'nin verdiği bilgilere göre saldırı sonucunda 7 kız öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk bilgilere göre yaralanan öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Saldırının ardından okulda öğrencisi bulunan veliler büyük panik yaşadı. Veliler, öğrencilerinin durumuyla ilgili bilgi alabilmek için okula geldi.

Okul çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saldırının ardından F.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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