Başakşehir elendi mi, RAMS Başakşehir Avrupa'dan elendi mi?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, Inter Turku karşısında istediği sonucu alamayarak Avrupa defterini erken kapattı. Rövanş mücadelesindeki mağlubiyet sonrası temsilcimiz toplam skorda rakibinin gerisinde kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir'in elenme süreci ve maçın detayları gündemdeki yerini aldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA'YA VEDA ETTİ! INTER TURKU DEPLASMANINDA ELENDİ

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Avrupa defterini erken kapattı. İlk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya rövanş karşılaşmasında 2-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, toplamda 3-1'lik skorla turnuvaya veda etti. Temsilcimizin elenmesi sonrası "Başakşehir elendi mi?" ve "RAMS Başakşehir Avrupa'dan elendi mi?" soruları futbolseverlerin gündemine oturdu.

VERITAS STADYUMU'NDA KRİTİK RÖVANŞ

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde RAMS Başakşehir, Finlandiya'nın Inter Turku ekibine konuk oldu. Veritas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip etkili performansıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçın 1-1 sona ermesi nedeniyle bu sonuç Inter Turku'ya turu getirirken, Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi.

NURİ ŞAHİN SAHAYA BU 11 İLE ÇIKTI

Teknik direktör Nuri Şahin, kritik mücadelede kalede Muhammed Şengezer'e görev verdi. Başakşehir'in ilk 11'inde Onur Bulut, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Davie Selke, Edor Shomurodov ve Ivan Brnic yer aldı. Tur umuduyla sahaya çıkan temsilcimiz, rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

INTER TURKU GOLLERİYLE TURU ALDI

Karşılaşmada Inter Turku'nun golleri Tuominen ve Jepjhta'dan geldi. Ev sahibi ekip bulduğu fırsatları değerlendirerek 2-0'lık galibiyete uzandı. Bu skorla birlikte toplam skoru 3-1'e taşıyan Finlandiya temsilcisi adını UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yazdırdı.

RAMS BAŞAKŞEHİR AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Alınan mağlubiyetin ardından RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonundaki Avrupa kupaları serüvenine UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda veda etti. Temsilcimiz erken elenmenin üzüntüsünü yaşarken, Inter Turku yoluna devam ederek bir üst turda mücadele etme hakkı kazandı. Başakşehir'in önümüzdeki süreçte tüm dikkatini Süper Lig ve yurt içi organizasyonlara çevirmesi bekleniyor.