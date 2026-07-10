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Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kaç yaşında doğum yaptı?

Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kaç yaşında doğum yaptı?
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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, ikinci bebek iddialarıyla yeniden magazin gündeminin odağında yer aldı. Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu öne sürülürken, çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kaç yaşında doğum yaptı? İşte merak edilenler…

Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden stil danışmanı Başak Dizer, ikinci kez anne olacağı yönündeki iddialarla yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çiftin ailelerini büyütmeye hazırlandığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Başak Dizer kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi? Başak Dizer kaç yaşında doğum yaptı? İşte Başak Dizer'in yaşı, hamilelik iddiaları ve ilk doğumuna ilişkin merak edilen bilgiler…

BAŞAK DİZER KAÇ YAŞINDA?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde dünyaya geldi. Stilist ve moda danışmanı olarak tanınan Dizer, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

Uzun yıllardır moda sektöründe çalışan Başak Dizer, 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Fransa'da evlendi. Çift, evliliklerini ve aile yaşamlarını kamuoyundan uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

BAŞAK DİZER HAMİLE Mİ?

Magazin gündemine yansıyan iddialara göre Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, 49 yaşındaki Başak Dizer'in 5 aylık hamile olduğu ve çiftin bu kez kız bebek beklediği öne sürüldü.

Ancak söz konusu iddialar hakkında Başak Dizer veya Kıvanç Tatlıtuğ tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle hamilelik bilgisi, yalnızca basına yansıyan iddialar kapsamında değerlendiriliyor.

Ünlü çift, bugüne kadar özel hayatlarıyla ilgili açıklamalarını oldukça sınırlı tutarken, ikinci bebek iddialarıyla ilgili de kamuoyuna herhangi bir doğrulama veya yalanlama yapmadı.

BAŞAK DİZER KAÇ YAŞINDA DOĞUM YAPTI?

Başak Dizer, 15 Nisan 2022 tarihinde oğlu Kurt Efe'yi dünyaya getirdi. 13 Nisan 1977 doğumlu olan Başak Dizer, ilk çocuğunu dünyaya getirdiğinde 45 yaşındaydı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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