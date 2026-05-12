Bartın’ın Amasra ilçesinde 2013 doğumlu 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, sosyal medya üzerinden kurulan iletişimler aracılığıyla gerçekleştiği değerlendirilen olaylara ilişkin çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Peki, Bartın cinsel istismar olayı nedir? Detaylar...

BARTIN CİNSEL İSTİSMAR OLAYI NEDİR?

Başsavcılık tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre süreç, 18 Nisan 2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine ulaşan ihbarla birlikte başlatıldı ve kısa sürede genişletilmiş soruşturmaya dönüştü. Dijital deliller, tanık beyanları ve teknik incelemeler doğrultusunda elde edilen bulgular neticesinde iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre olay, Amasra ilçesinde yaşayan bir çocuğun sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından istismara uğradığı iddialarına dayanıyor. Soruşturma sürecinde elde edilen dijital veriler ve iletişim kayıtları, çok sayıda kişinin olaya dahil olabileceğine işaret etti.

Soruşturma kapsamında 10 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Dosya, 8 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanarak Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama süreci resmen başladı.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Yargılama sürecine ilişkin resmi açıklamalarda, toplam 33 kişinin tutuklu bulunduğu, 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Tutuklular arasında hem yetişkin şüpheliler hem de suça sürüklenen çocukların yer aldığı belirtildi.

Adli makamlar, sürecin çok yönlü ve titiz şekilde yürütüldüğünü, mağdur çocuğun korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Ayrıca dijital delillerin çözümlemeleri ve iletişim ağlarının incelenmesinin devam ettiği aktarıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, mağdur çocuğun üstün yararının korunması gerektiği özellikle vurgulandı. Soruşturma sürecinde, kimlik gizliliği ve çocuk haklarının korunması için hassasiyetle hareket edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili yargılamanın Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü ve sürecin hukuki çerçevede kararlılıkla takip edildiği ifade edildi. Yetkililer, kamuoyuna mağdurun kimliğini ortaya çıkarabilecek paylaşımlardan kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.