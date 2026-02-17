Barış Talay gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Barış Talay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son yapılan ünlülere yönelik operasyon, İstanbul'da büyük yankı uyandırdı ve dikkatler iş insanı Barış Talay'a çevrildi. Talay gerçekten gözaltına mı alındı, operasyonun detayları neler ve iş dünyasındaki geçmişi hakkında neler biliniyor? Merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ TALAY GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Barış Talay, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi arasında yer alıyor.

BARIŞ TALAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Barış Talay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda adı geçen şüpheliler arasında bulunduğu için gözaltına alındı. Soruşturma, TCK-191 (uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak), TCK-190 (uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve TCK-227 (fuhuşa teşvik ve aracılık) maddeleri kapsamında yürütülüyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler:

Murat Dalkılıç

Kenan Doğulu

Kaan Tangöze

İsmail Hacıoğlu

Kemal Doğulu

Hakan Tunçelli

Murat Cevahiroğlu

Hakan Kakız

Murat Öztürk

Murathan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

Toplamda 17 kişi gözaltına alındı.

BARIŞ TALAY KİMDİR ?

BARIŞ TALAY KAÇ YAŞINDA?

BARIŞ TALAY NERELİ?

Barış Talay, Türkiye'nin önemli lojistik şirketlerinden EvoLogistic'in CEO'su olarak görev yapan bir iş insanıdır. İstanbul Üniversitesi mezunudur ve 2013 yılından bu yana şirketin gelişiminde birçok projeye imza atmıştır.Barış Talay'ın yaşı kamuya açık kaynaklarda paylaşılmamıştır.

Barış Talay'ın doğum yeri kamuya açık kaynaklarda belirtilmemiştir; ancak İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.

BARIŞ TALAY'IN KARİYERİ

İş Dünyası: EvoLogistic'in CEO'su olarak şirketin yönetiminde ve stratejik projelerinde aktif rol almaktadır.

Eğitim: İstanbul Üniversitesi mezunudur.

Profesyonel Başarı: 2013'ten bu yana şirketin büyümesine katkı sağlayan projelerde yer almaktadır.