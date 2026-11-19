Barış Özbay 25 yaşında. 6 Şubat 2023 depremlerinde evini ve yakınlarını kaybettikten sonra üniversiteyi bırakan ve yaklaşık üç yıl evinden çıkmayan Hataylı genç, bu hafta sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" diye paylaşıldı.

Özbay bu sıfatı kabul etmedi. Görsellerin kendisinin haberi olmadan hazırlandığını söyledi; ona göre ortada bir hareket ya da başkan yok, kendisi yalnızca yaşadığı durumun yüzü oldu.

BARIŞ ÖZBAY KAÇ YAŞINDA?

Barış Özbay 25 yaşında. Yeni yaşını mart ayında, kendisi için hazırlanan sürpriz bir doğum günü etkinliğinde kutladı; sevdikleriyle bir araya gelip türkü söyledi.

BARIŞ ÖZBAY KİMDİR?

Barış Özbay, annesi Semra Özbay ile Hatay'da müstakil bir evde yaşıyor. Anne ve oğul, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem evlerini hem de yakınlarını kaybetti. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Özbay, günlerinin büyük kısmını bilgisayar ve telefonla geçirmeye başladı.

Uzun süre evden adımını atmayan Özbay için devlet kurumları bu yıl harekete geçti. Bu süreçte yaklaşık üç yıl sonra ilk kez yıkanıp tıraş oldu ve evinin dışına çıktı. Sonrasında yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü. Taburcu olunca kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddetti ve evdeki eski düzenine döndü.

BARIŞ ÖZBAY NEDEN EVDEN ÇIKMIYOR?

Barış Özbay'ın eve kapanması depremden sonra başladı. Evini, yakınlarını ve okulunu aynı dönemde geride bırakan Özbay, dış dünyayla bağını çoğunlukla ekran üzerinden kurdu. Bugün de geceleri genelde saat 01.00'den sonra yatıyor.

BARIŞ ÖZBAY NE DEDİ?

Barış Özbay, kendisini "ev genci" olarak görmediğini söyledi. Hakkındaki paylaşımlara karşı çıktı ama gençlerin sorunlarının çözülmesi ve seslerinin duyulması gerektiğini de anlattı. Kendi geleceği için iyimser konuşmadı: koşullar düzelse bile artık evden çıkacağını düşünmüyor.

BARIŞ ÖZBAY'IN ANNESİ KİM?

Barış Özbay'ın annesi Semra Özbay. Depremde evini ve yakınlarını kaybeden Semra Özbay, bugün oğluyla birlikte Hatay'daki müstakil evde yaşıyor.