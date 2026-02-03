Haberler

Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu mu, Barış Murat Yağcı neden yok, Survivor'dan ayrıldı mı?

Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu mu, Barış Murat Yağcı neden yok, Survivor'dan ayrıldı mı?
Güncelleme:
Popüler yarışma programının heyecan dolu sezonunda şok gelişme! Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu mu sorusu, sosyal medyada ve fanlar arasında gündemi sarsıyor. Yarışmanın resmi kaynaklarından gelen açıklamalar merakla bekleniyor. İşte Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan elenip elenmediğine dair detaylar…

Yarışma severleri üzen sürpriz bir gelişme yaşandı. Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu mu sorusu, hem yarışmacıların hem de izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından, yarışmanın geleceği ve Barış Murat Yağcı'nın durumu gündemdeki yerini koruyor.

BARIS MURAT YAĞCI SURVIVOR 2026'DAN AYRILDI

Survivor 2026 All-Star sezonunda Dominik'te mücadele eden Barış Murat Yağcı hakkında yürütülen adli soruşturma sonrası yarışmacının programdaki durumu merak konusu oldu. Türkiye dışında başlatılan adli süreç doğrultusunda, Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan çıkarıldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından yarışmacının Türkiye'ye dönüşü gerçekleşti ve gündem hızla sosyal medyada yayıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye iniş yaptıktan sonra İstanbul havalimanında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası, yarışmacının Survivor 2026 All-Star'dan ayrılıp ayrılmadığı sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Yapılan resmi işlemler sonucunda, Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya devam etmeyeceği netlik kazandı.

YARIŞMADAN ÇIKARILMA KARARI

Dominik'teki Survivor 2026 All-Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı hakkında, ünlü isimleri kapsayan kapsamlı bir soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar doğrultusunda yarışmacının diskalifiye edildiği ve çekimlerin devam ettiği süreçte yapım ekibine bildirildiği öğrenildi. Böylece Barış Murat Yağcı'nın Survivor macerası resmen sona erdi.

ADLİ SÜREÇ VE İŞLEMLER

Türkiye'ye döndükten sonra gözaltına alınan Barış Murat Yağcı, Seyrantepe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan işlemlerin soruşturma kapsamında standart prosedürler doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

