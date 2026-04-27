Barış Göktürk kimdir, Barış Göktürk zengin mi, serveti ne kadar?

Barış Göktürk zengin mi ve kişisel serveti ne kadar? Maddi gücü ve sahip olduğu varlıklarla sık sık magazin dünyasında konuşulan Barış Göktürk'ün serveti ve iş dünyasındaki hacmi büyük merak konusu oldu. Genç yaşına rağmen elde ettiği finansal başarılarla adından söz ettiren ismin, hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği ve mal varlığına dair iddialar sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. İşte Barış Göktürk hakkında merak edilen ekonomik veriler ve finansal portresi...

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR? EĞİTİM HAYATI VE KARİYER BAŞLANGICI

İş dünyasının yükselen isimlerinden Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Akademik temellerini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde atan Göktürk, ardından rotasını ABD’ye çevirerek University of California’da İşletme Ekonomisi eğitimi aldı. Uluslararası bir perspektifle tamamladığı eğitimi sonrası, 2005 yılında Türkiye'ye dönerek aile şirketinde aktif rol üstlendi. Profesyonel disiplini ve vizyonuyla kısa sürede fark yaratan Göktürk, günümüzde Türk sanayisinin önemli aktörlerinden biri konumundadır.

GÖKTÜRK HOLDİNG’İN KURULUŞU VE STRATEJİK BÜYÜME

Barış Göktürk, yıllık yaklaşık 220 milyon dolar ciro hacmine ulaşan Göktürk Topluluğu bünyesindeki Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2009 yılında grubun İcra Kurulu Başkanı olduğunda, şirketin iş modelini kökten değiştirerek vasıflı çelik ve katma değerli ürünlere odaklandı. Bu stratejik değişim sayesinde grubun satış gelirleri, ilk 20 yıl içerisinde döviz bazında 70 katın üzerinde bir büyüme göstererek uluslararası bir başarı hikayesine dönüştü.

KÜRESEL FAALİYETLER: 3 ÜLKE, 7 ŞİRKET, 18 MARKA

Göktürk Topluluğu, bugün sadece Türkiye’de değil, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de aktif bir güçtür. Toplamda 7 şirket ve 18 marka ile sanayi, gayrimenkul geliştirme, fuarcılık, medya ve ziraat gibi geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Göktürk; Yükselen Çelik, BG Metal ve Sky Fuarcılık gibi şirketlerin başında bulunurken, Rising Steel Inc. ve Rising Stahl ile Türk sermayesini yurt dışında da başarıyla temsil etmektedir.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE UZMANLIK VE HALKA ARZ BAŞARISI

İktisat ve uluslararası finans alanındaki derin bilgisini sanayiye entegre eden Barış Göktürk, özellikle demir çelik endüstrisinde uzmanlaşmıştır. 2013 yılında ABD merkezli bir grubun iştiraki olan Ramateks Metal’i satın alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019 yılında ise Yükselen Çelik’in halka arzını gerçekleştirerek şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmesini sağlamış, finansal piyasalardaki yetkinliğini kanıtlamıştır.

BAŞARI ÖDÜLLERİ VE SEKTÖREL ETKİNLİK

Başarıları bağımsız kuruluşlarca da tescillenen Göktürk, 2022 yılında Ekonomist dergisinin "40 Yaş Altı En Başarılı 40 İş İnsanı" listesinde 29. sırada yer almıştır. Ayrıca, bölgenin en önemli sektörel buluşmalarından biri olan Metal Expo Eurasia Fuarı’nın 2018 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüterek sektörün geleceğine yön vermektedir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

İş dünyasındaki yoğun mesaisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da etkin roller üstlenen Barış Göktürk, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesidir. Spor dünyasında da tanınan bir sima olan Göktürk, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve Fenerbahçe Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

ÖZEL HAYATI VE SERVETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Fransızca ve İngilizceye ileri derecede hakim olan Barış Göktürk, evli ve bir çocuk babasıdır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iş insanının kişisel servetine dair resmi bir veri henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Göktürk, bugün hem sanayici kimliğiyle hem de spor ve medya alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin vizyoner liderleri arasında yer almaktadır.