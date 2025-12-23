Barış Boyun kimdir? Barış Boyun kaç yaşında, nereli? Barış Boyun davası SON DURUM!
Türkiye gündeminde uzun süredir takip edilen Barış Boyun davasında karar nihayet açıklandı ve dava süreci yeni bir aşamaya geçti. İstanbul Silivri'de görülen dava, mahkeme heyetinin bugün verdiği kararın ardından beklenmedik şekilde gergin anlara sahne oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, Boyun'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne dair detayları ortaya koyarken, kamuoyunun merak ettiği pek çok soruyu da gündeme taşıdı. Peki, Barış Boyun kimdir? Barış Boyun kaç yaşında, nereli? Barış Boyun davasında son durum ne? Detaylar...
BARIŞ BOYUN KİMDİR?
Barış Boyun, son dönemde Türkiye gündeminde öne çıkan organize suç soruşturmasının merkezindeki isimlerden biridir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize silahlı suç örgütü ile bağlantılı olarak çeşitli suçlara karıştığı belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında ele alınan olaylar, örgütün çocuk yaşta üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyle bağlantılıdır. Boyun'un özellikle uluslararası boyutta yürütülen operasyonlarla gündeme gelmesi, davanın önemini artırmaktadır.
Boyun'un liderliğinde gerçekleştirilen suçlar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve silahla tehdit gibi ağır suçlar yer almakta, bunun yanı sıra ateşli silah kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'deki hukuk sistemi tarafından yürütülen soruşturma, ciddi ceza taleplerini gündeme getirmiştir.
BARIŞ BOYUN KAÇ YAŞINDA?
Barış Boyun'un yaşı ve kişisel bilgileri soruşturma belgelerinde yer almakta olup, net yaş bilgisi henüz resmi kaynaklarda detaylandırılmamıştır.
BARIŞ BOYUN NERELİ?
Barış Boyun'un memleketi veya doğum yeriyle ilgili bilgiler soruşturma kapsamında detaylandırılmamış olup, kamuoyuna açıklanan bilgiler ağırlıklı olarak suç örgütü ve davanın kapsamına odaklanmaktadır.
BARIŞ BOYUN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?
Barış Boyun'un evlilik durumu ve eşine dair bilgiler, kamuoyuna açıklanmamıştır.
BARIŞ BOYUN DAVASINDA SON DURUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çerçevesinde 32 ayrı eyleme iştirak eden 40 kişi hakkında dava açılmıştır. Bu kişilerden 23'ü tutuklu, 16'sı ise adli kontrol altında olmak üzere yaşı küçük bireylerden oluşmaktadır.
Soruşturma kapsamında, Boyun ve örgüt üyelerine yöneltilen suçlamalar şunlardır:
Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak
Kasten öldürmeye teşebbüs
Nitelikli yağma
Silahla tehdit
Mala zarar verme
6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
İzinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma
Vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması
Resmi belgede sahtecilik
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
Yaşı küçük örgüt üyeleri hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açılmıştır. Bu dava süreci halen devam etmekte olup, soruşturma ve dava gelişmeleri hukuki otoriteler tarafından yakından takip edilmektedir.