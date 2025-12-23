Barış Boyun kimdir? Barış Boyun kaç yaşında, nereli? Barış Boyun davası SON DURUM!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, Boyun'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne dair detayları ortaya koyarken, kamuoyunun merak ettiği pek çok soruyu da gündeme taşıdı. Peki, Barış Boyun kimdir? Barış Boyun kaç yaşında, nereli? Barış Boyun davasında son durum ne? Detaylar...

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, son dönemde Türkiye gündeminde öne çıkan organize suç soruşturmasının merkezindeki isimlerden biridir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize silahlı suç örgütü ile bağlantılı olarak çeşitli suçlara karıştığı belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında ele alınan olaylar, örgütün çocuk yaşta üyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyle bağlantılıdır. Boyun'un özellikle uluslararası boyutta yürütülen operasyonlarla gündeme gelmesi, davanın önemini artırmaktadır.

Boyun'un liderliğinde gerçekleştirilen suçlar arasında kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma ve silahla tehdit gibi ağır suçlar yer almakta, bunun yanı sıra ateşli silah kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'deki hukuk sistemi tarafından yürütülen soruşturma, ciddi ceza taleplerini gündeme getirmiştir.

BARIŞ BOYUN KAÇ YAŞINDA?

Barış Boyun'un yaşı ve kişisel bilgileri soruşturma belgelerinde yer almakta olup, net yaş bilgisi henüz resmi kaynaklarda detaylandırılmamıştır.

BARIŞ BOYUN NERELİ?

Barış Boyun'un memleketi veya doğum yeriyle ilgili bilgiler soruşturma kapsamında detaylandırılmamış olup, kamuoyuna açıklanan bilgiler ağırlıklı olarak suç örgütü ve davanın kapsamına odaklanmaktadır.

BARIŞ BOYUN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Barış Boyun'un evlilik durumu ve eşine dair bilgiler, kamuoyuna açıklanmamıştır.

BARIŞ BOYUN DAVASINDA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çerçevesinde 32 ayrı eyleme iştirak eden 40 kişi hakkında dava açılmıştır. Bu kişilerden 23'ü tutuklu, 16'sı ise adli kontrol altında olmak üzere yaşı küçük bireylerden oluşmaktadır.

Soruşturma kapsamında, Boyun ve örgüt üyelerine yöneltilen suçlamalar şunlardır:

Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak

Kasten öldürmeye teşebbüs

Nitelikli yağma

Silahla tehdit

Mala zarar verme

6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

İzinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma

Vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması

Resmi belgede sahtecilik

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

Yaşı küçük örgüt üyeleri hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açılmıştır. Bu dava süreci halen devam etmekte olup, soruşturma ve dava gelişmeleri hukuki otoriteler tarafından yakından takip edilmektedir.