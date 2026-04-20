Galatasaray formasıyla gösterdiği yükselen performansla dikkat çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu kez sahadaki başarısıyla değil, çocukluk yıllarına ait ortaya çıkan çarpıcı bir detayla gündemde. Sosyal medyada yayılan görüntüler, genç futbolcunun henüz 14 yaşındayken Karadeniz’deki çevre mücadelesine aktif olarak katıldığını gösteriyor. Peki, Barış Alper Yılmaz'ın çocukluğunda katıldığı HES eylemi nedir? Detaylar...

Barış Alper Yılmaz’ın çocuk yaşta katıldığı HES eylemi, Karadeniz Bölgesi’nde uzun yıllardır süregelen çevre mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. “HES” yani Hidroelektrik Santrali projeleri, enerji üretimi amacıyla akarsular üzerine kurulan sistemlerdir. Ancak bu projeler, özellikle Karadeniz gibi ekolojik dengesi hassas bölgelerde ciddi tartışmalara neden oluyor.