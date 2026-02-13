Barış Alper Yılmaz neden yok, Galatasaray Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

Galatasaray'ın Eyüpspor deplasmanında açıkladığı ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'ın yer almaması dikkat çekti. Kritik maç öncesinde yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığı araştırılırken, yedek kalma ihtimali, olası bir sakatlık durumu ya da ceza ihtimali futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele, futbol tutkunları tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte yakından takip ediliyor.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports 1 kanalı;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden de canlı maç yayını takip edilebiliyor.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray – Eyüpspor karşılaşması, 13 Şubat Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük, saat 20.00'de çalacak. Maç, prime time kuşağında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig mücadelesi, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, lig haftasının en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇINDA BARIŞ ALPER YILMAZ YEDEK Mİ?

Galatasaray Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz yedekler arasında yer alıyor.