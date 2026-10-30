Barış Alper Yılmaz neden yok? Barış Alper Yılmaz Konyaspor maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında yedek kulübesinde yer alıyor. Milli futbolcunun sakatlığı ya da cezası bulunmuyor; Okan Buruk, deneyimli oyuncuyu karşılaşmaya yedek olarak başlatma kararı aldı. Barış Alper’in maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olması bekleniyor. İşte konuya dair bilinenler.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçının kadrosunda yer alıyor ancak ilk 11’de forma giymiyor. Milli oyuncu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un, oyuncuyu neden yedek başlattığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Galatasaray’ın önümüzdeki hafta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart ile oynayacağı kritik maç öncesinde rotasyon yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKAT MI?

Hayır. Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığı bulunmuyor. Oyuncunun maç kadrosunda yer alması, forma giymesine engel bir sağlık sorunu olmadığını gösteriyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI MI?

Hayır. Barış Alper Yılmaz’ın cezası bulunmuyor. Galatasaray’da Konyaspor maçında cezalı olan isim, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı.

BARIŞ ALPER OYUNA GİRECEK Mİ?

Barış Alper Yılmaz’ın, maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Hızı ve fizik gücüyle öne çıkan milli oyuncu, Galatasaray’ın hücum hattında en önemli alternatiflerden biri olarak görülüyor.

OSİMHEN KADRODA

Galatasaray’da ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen ise maç günü kafileye katıldı. Nijeryalı golcünün karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

İLK 11: