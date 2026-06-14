Barış Alper Yılmaz kimdir, Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Barış Alper Yılmaz hangi takımda oynuyor, h

Süper Lig’de "joker" oyuncu denilince akla gelen ilk isim olan Barış Alper Yılmaz, taraftarların en çok merak ettiği isimler listesinde zirvede yer alıyor. Peki, Barış Alper Yılmaz aslen nereli, çocuğu var mı, bekar mı? Aslen Rizeli olan ve kariyerini Galatasaray bünyesinde sürdüren milli futbolcu, özel yaşamını genellikle sessiz yaşamayı tercih eden isimler arasında. Kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayan ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın aile hayatından tuttuğu takıma kadar en çok sorulan soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en dinamik ve çok yönlü isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, hem Galatasaray’daki başarısı hem de Milli Takım’daki özverili oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hızı, fiziksel gücü ve farklı mevkilerde oynama yeteneğiyle "joker" oyuncu kimliğini kazanan genç yıldızın hayatı taraftarlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

İşte 2026 yılı güncel verileriyle Barış Alper Yılmaz hakkında merak edilen tüm detaylar:

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Futbol hayatına memleketi Rize’de başlayan yıldız oyuncu, profesyonel kariyerine Ankara Demirspor'da adım atmış, ardından Ankara Keçiörengücü'nde sergilediği performansla dev kulüplerin radarına girmiştir.

BARIŞ ALPER YILMAZ ASLEN NERELİDİR?

Milli futbolcu aslen Rizelidir. Doğum yeri de Rize olan Barış Alper, Karadeniz insanının hırslı ve enerjik yapısını sahaya yansıtan oyuncuların başında gelmektedir.

EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Barış Alper Yılmaz bekardır ve çocuğu yoktur. Özel hayatını oldukça gizli tutmayı tercih eden başarılı futbolcu, sosyal medya hesaplarında genellikle saha içi çalışmalarını ve profesyonel hayatına dair kareleri paylaşmaktadır.

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Barış Alper Yılmaz, 2021 yılından bu yana Süper Lig devlerinden Galatasaray forması giymektedir. 2026 yılı itibarıyla sarı-kırmızılı ekibin en önemli oyuncularından biri konumundadır. Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hücum hattındaki değişmez isimleri arasında yer almaktadır.

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel futbolcular genellikle taraftarlık duygularını geri planda tutmaktadır.

KARİYERİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN BAŞARILAR

Çok Yönlülük: Sağ kanat, sol kanat, forvet ve hatta bek mevkilerinde oynayarak modern futbolun en nadir yeteneklerinden biri olduğunu kanıtladı.

Şampiyonluklar: Galatasaray ile üst üste Süper Lig şampiyonlukları yaşayarak kariyerini zirveye taşıdı.

Milli Gurur: 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası elemelerindeki kritik golleri ve performansıyla Türkiye'nin en sevilen sporcuları arasına girdi.